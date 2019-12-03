خلال 24 ساعة .. تسجيل حالتي انتحار شرقي محافظة البصرة

2019/12/03 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر امني في محافظة البصرة، الثلاثاء 3 كانون الاول 2019، عن تسجيل حالتي انتحار في منطقة الحوطة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "فتاة في الخامسة عشر من عمرها انتحرت"، مبينا أن "سبب الانتحار هو رسوبها في عدد من المواد الدراسية".

وأضاف، أن "المنطقة ذاتها شهدت خلال الساعات العشر الماضية، عملية انتحار اخرى لشاب عشريني"، موضحا أن "اسباب انتحار الشاب نفسية حيث تعرض لحالة نفسية بسبب دهسه لشاب اخر الامر الذي ادى لوفاته".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، استلام الوجبة الأخيرة من طائرات T50 الكورية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة القوة الجوية احتفلت اليوم، بوصول الوجبة الاخيرة من طائرات T50 الكورية الى قاعدة الش

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الثلاثاء 3-12-2019، باتخاذ الحشد الشعبي اجراءات احترازية في 11 قاطعا تنتشر داخل المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي انتشر في 11 قاطعا ضمن حدود ديالى اغلبها تتم

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني في كركوك، الثلاثاء (03 كانون الأول، 2019) بالقبض على ابن عم زعيم تنظيم داعش القتيل ابو بكر البغدادي في قضاء الحويجة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من مركز شرطة الحويجة تمكنت من اعتقال أحد قياد

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