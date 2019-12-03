سلاح الموجة الصوتية يدمّر سرطان البروستاتا

2019/12/03 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

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تمكن علماء، يعالجون بعض حالات سرطان "البروستاتا" بموجات التردد فوق الصوتية، المعروفة بمصطلح Ultrasound في المختبرات ومراكز الكشف والعلاج، من إحداث اختراق مذهل،

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