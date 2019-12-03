نائب عن سائرون: لن نصوت على رئيس الوزراء المقبل دون موافقة المتظاهرين السلميين

2019/12/03 | 17:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد لنائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، اليوم الثلاثاء، ان تحالفه لن يصوت على رئيس وزراء مقبل دون موافقة المتظاهرين السلميين.

وقال الشنري في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "التحالف ومنذ البداية يقف بقوة مع مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة وعلى راسها اختيار شخصيات كفؤة وطنية بعيدا عن المحاصصة السياسية وغيرها".

واضاف ان "التحرك الجماهيري اثبت للعالم حيوية العراقيين ورغبتهم الصادقة في بناء وطن قائم على اسس متينة بعيدا عن اي تسميات قومية او طائفية او اثنية".

وشدد على ان "مستقبل العراق بعملية سياسية وطنية خالصة بعيدا عن اي امور بنيت على اسس خاطئة منذ سقوط النظام السابق".

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