ديل بوسكي حول منح ميسي الكرة الذهبية: نالها بكل جدارة

2019/12/03 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

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رأى المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، اليوم الثلاثاء، أن تفكير اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاعتزال هو أمر طبيعي نظرًا لتقدمه بالعمر.

وخلال

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