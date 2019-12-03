بالصور.. “ابن عم زعيم داعش” في قبضة شرطة كركوك

2019/12/03 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الخبير بشؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، اليوم الثلاثاء، القبض على ابن عم زعيم تنظيم داعش القتيل ابو بكر البغدادي في قضاء الحويجة.وكتب الهاشمي في تغريدة له بمنصة تويتر، إن “قوة من مركز شرطة الحويجة تمكنت من اعتقال أحد قياديي تنظيم داعش المدعو (حامد شاكر سبع البدري)، ابن عم أبو بكر البغدادي والملقب (ابو […]

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