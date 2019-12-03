2019/12/03 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنجلون يستوحي قصة فيلمه من واقعة حقيقية بطلا (من أجل القضية) يعلّقان على جسر حدودي بين المغرب والجزائر القاهرة – الزمان رغم إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر منذ ربع قرن فقد اختارها المخرج المغربي حسن بنجلون مسرحا لأحدث أفلامه (من أجل القضية) ليس للتذكير بما آل إليه الحال بين البلدين الشقيقين وحسب بل لإعادة […]

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