2019/12/03 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوكر في جزء ثان { لوس انجلوس – وكالات – تشير تقارير الصحافة الأمريكية وبينها ما ورد في موقع (هوليود ريبورتر)إلى أن (الشركة المنتجة لفيلم جوكر تتجه لإنتاج جزء جديد بعد النجاح الذي حققه حول العالم بإيرادات تخطت المليار و23 مليون دولار أمريكي).علماً أن تود فيليبس يتفاوض مع شركة (ورنر بروس) لاستعادة دوره كمخرج […]

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