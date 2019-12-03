2019/12/03 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوينتون: السينما لا تتأثر سوى بالناس { مراكش – وكالات – في الوقت الذي تكتسب فيه حركات اجتماعية وسياسية مثل (مي تو) و(بلاك لايفز ماتر) زخما تعيد فيه تعريف المشهد الفني بوجه عام والسينمائي على وجه الخصوص، ترى الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون (أن الوسيط السينمائي يتجاوز مفهوم العمل التنظيمي).وتقول سوينتون، التي ترأس لجنــة […]

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