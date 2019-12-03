“النزاهة” العراقية تأمر باستقدام وزير ورئيس هيئة استثمار

2019/12/03 | 18:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أصدرت هيئة النزاهة في العراق أوامر “استقدام” بحق وزير سابق ومسؤول كبير على خلفية “مخالفات”، وذلك استنادا لقانون العقوبات العراقي.وكشفت هيئة النزاهة العراقية أنه صدرت أوامر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، بحسب ما أفاد ...

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