2019/12/03 | 18:08 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول رد فعل من اليونسيف على مذبحة أطفال تل رفعت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 18:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

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