2019/12/03 | 18:08 - المصدر: pukmedia
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حقوق الانسان تطالب بتعويض معتقلي التظاهرات) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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