2019/12/03 | 18:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني العراقيون شحيحون على أبناء بلدهم من شعراء وأدباء وفنانين.وهو ما أشار إليه ابن الجوزي عندما قال: يقولون إن أنت عاتبتهم مغنية الحي لا تطرب ويظهر أن المتنبي قد شعر بذلك فرحل في مقتبل حياته من موطنه ومدرسته الكوفة وسار إلى بلاد الشام حيث التحق بخدمة سيف الدولة.وعندما ضاقت به الحياة هناك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتنبي وبلده) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتنبي وبلده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).