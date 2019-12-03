النفط السوري يسيل لعاب واشنطن.. من يصدق ذلك؟

2019/12/03 | 18:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي قاسم بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاسما في إعلان سحب الجنود الأميركيين من سوريا.لكن بعد ذلك أعقبت مجموعة من القرارات التي قلصت من هذا الحسم، وإن لم يعلن ترامب صراحة عن التراجع إلا أنه في كل مرة كان يقدم حجة تبرر بقائهم في سوريا مرة من أجل مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش ومرة […]

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