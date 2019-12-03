صالح محمد العراقي يحرج الاحزاب السياسية بموقف صارم تجاه مرشحي رئاسة الوزراء

2019/12/03 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفض صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم امس الاثنين، ترشيحين لاسمين تداولتها وسائل الانباء ووسائل التواصل وهما محمد شياع السوداني، وابراهيم محمد بحر العلوم، لمنصب رئاسة الوزراء.لا شياع ولا بحر! واعلن تحالف سائرون منذ أمس انه باعتباره الكتلة الأكبر تنازل عن حق ترشيح رئيس الوزراء […]

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