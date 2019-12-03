بلاسخارت: مسار الديمقراطية بالعراق في خطر وعمليات الاعتقال والاختطاف مستمرة

2019/12/03 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بلاسخارت: هناك مجهولون يطلقون النار على المحتجين الذين يتعرضون لاعتقالات غير قانونية فضلاً عن الاختطاف

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت المفوضية العليا لحقوق الانسان/ مكتب محافظة النجف، الثلاثاء 03 كانون الأول 2019، وجود محتجزين داخل مرقد محمد باقر الحكيم وسط محافظة النجف، وفيما اشارت الى انها دخلت بنفسها الى سراديب المرقد ولم تلاحظ وجود أي معتقلين، اكدت انه

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