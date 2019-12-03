مسيحيو العراق يقررون إلغاء الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة

2019/12/03 | 18:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قررت #البطريركية_الكلدانية في #العراق، اليوم الثلاثاء، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد #المسيح ورأس السنة الميلادية، احتراماً لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.وقال البطريرك […]

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