بلاسخارت: السيستاني قلق من عدم جدية القادة العراقيين الحاليين باجراء الإصلاحات اللازمة

2019/12/03 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بلاسخارت: هناك مجهولون يطلقون النار على المحتجين الذين يتعرضون لاعتقالات غير قانونية فضلاً عن الاختطاف

يتبع ........

بغداد اليوم

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