2019/12/03 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بلاسخارت: هناك مجهولون يطلقون النار على المحتجين

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