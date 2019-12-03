2019/12/03 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بلاسخارت: هناك مجهولون يطلقون النار على المحتجين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | بلاسخارت: هناك مجهولون يطلقون النار على المحتجين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | بلاسخارت: هناك مجهولون يطلقون النار على المحتجين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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