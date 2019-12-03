وثائق.. لجنة تقصي الحقائق بمرقد الحكيم تصدر تقريرها

2019/12/03 | 18:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت لجنة تقصي الحقائق بمرقد الحكيم، اليوم الثلاثاء، تقريرها بشأن الحوادث التي جرت في مدينة النجف بين حراس المرقد والمتظاهرين.

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