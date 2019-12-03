بلاسخارت تقسو على سلطة العراق أمام مجلس الأمن: التظاهرات لن تتوقف والعنف مستمر

2019/12/03 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت خلال كلمة لها امام مجلس الامن الدولي بما يجري في البلاد، اليوم الثلاثاء، بأن هناك مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين، مؤكدة ان الشباب العراقي يقود الاحتجاجات بعيدا عن المصالح الحزبية .وقالت بلاسخارت، ان “إطلاق النار الحي على المتظاهرين في العراق ما يزال مستمرا، مع استخدام قنابل الغاز […]

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