بالصور: من البصرة في بغداد “لا ما نتعب لا ما نموت”.. رسالة في ساحة التحرير

2019/12/03 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مجموعة من شباب محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، فعالية في ساحة التحرير وسط بغداد حيث تجمع الاف المحتجين.وحملت الفعالية اسم ” لا ما نتعب لا ما نموت” وهي عبارة عن فعالية مسرح مضمونها شهدائنا احياء ونحن مستمرون في مظاهراتنا “.

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