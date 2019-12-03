2019/12/03 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديكتاتورية الديمقراطية المشوهة – جاسم مراد الاحداث الدموية التي شهدتها ذي قار والنجف وكربلاء ، وباقي المحافظات ، حيث وصل عدد الشهداء الى اكثر من (500) شهيد واكثر من ثمانية عشر الف جــــريح ، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك إن هذا النظام ، يمارس الدكتاتورية البشــــعة بلباس البرلمانيــــــة والديمــــقراطية في مواجهة حركة شعبية سلمية تطالب […]

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