2019/12/03 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين المشكلة ؟ – حسين علي الحمداني هنالك من يسألنا لماذا هنالك تظاهرات في العراق؟ وما هي أسبابها؟ وماذا يريد العراقي من حكومته ونظامه السياسي؟ ويمكننا حصر كل هذه الأسئلة بسؤال واحد فقط ما سبب أزمات العراق المتتالية منذ 2003 وحتى يومنا هذا؟نجد السبب الأول والرئيسي هو نظام المحاصصة الذي بدأ مع تشكيل مجلس الحكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أين المشكلة ؟ – حسين علي الحمداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أين المشكلة ؟ – حسين علي الحمداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).