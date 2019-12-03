2019/12/03 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة وحكومة الفساد – جاسم الطليحي حتى الثقافة متهمة بالفساد منذ صغري وانا اشاهد المسلسلات والافلام العربية والاجنبية في تلفاز ذي قناتين فقط بحجم عشرين بوصة بالأبيض والاسود حيث ننتظر بفارغ الصبر الموعد المحدد اشهر ما نذكره مسلسل رافت الهجان او الحسناء والوحش وغيرها في فترة الثمانينات بعدها فترة التسعينات حيث ازمة الحصار الخانق بكل […]

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