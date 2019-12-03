2019/12/03 | 18:39 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. مهرجان المقام الرابع في كفري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مهرجان المقام الرابع في كفري) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مهرجان المقام الرابع في كفري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).