الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي - البرنامج السياسي للحزب

2019/12/03 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي ------------------------------------------------ الحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي) : 1 - البرنامج السياسي للحزب (2019)

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