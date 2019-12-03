محمد الأزرقي - قراءة في كتاب دانيل إلزبرگ آلات الفناءـ اعترافات مخطط امريكي للحرب النووية

2019/12/03 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الأزرقي آلات الفناء: إعترافات مخطط امريكي للحرب النوويةيُعتبر دانيَل إلزبَرگ في طليعة المبلغين Whistle Blowers عن خطايا الحكومة الأمريكية، وسجّل بفخر اعتزازه بالخروج عليها وفضح اسرارها، التي تجمعت لديه من خلال عمله في دوائرها وموسساتها.عُرف باصداره كتاب شهير بعنوان أوراق الپنتگون في عام 1971، الذي طرح فيه اسرار وزارة الدفاع ووثائقها، وتورّط العسكر والسياسيين الأمريكيين[https://en.wikipedia.org/wiki/P......

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