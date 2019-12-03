الأمن والدفاع النيابية تنقل مطالب أهالي النجف الأشرف إلى البرلمان

2019/12/03 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن زيارتها لمحافظة النجف الأشرف جاءت بناء على توجيه من رئيس مجلس النواب، للإطلاع على الوضع الأمني في المحافظة، عبر لقاء القادة الأمنيين في المحافظة لاسيما المحافظ وقائد عمليات الفرات الأوسط وقائد الشرطة ومدراء الأجهزة الأمنية.

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