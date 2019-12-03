الأمن النيابية: بوادر إيجابية ستتضح قريباً لأحتواء أزمة النجف

2019/12/03 | 18:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عما وصفتها بـ"البوادر الإيجابية" لحل الازمة الأمنية في محافظة النجف الأشرف.

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