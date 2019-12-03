الإمارات تشيد

2019/12/03 | 18:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشاد القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا بالرئيس بشار الأسد "لقيادته الحكيمة"، وذلك في أحد أقوى أوجه التعبير عن الدعم حتى الآن من بلد ساند في وقت من الأوقات أعداء دمشق في الحرب الأهلية.

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