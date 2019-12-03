2019/12/03 | 18:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلة الأمم المتحدة: على الساسة العراقيين تقديم حلول مناسبة للأزمة في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة الأمم المتحدة: على الساسة العراقيين تقديم حلول مناسبة للأزمة في البلاد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلة الأمم المتحدة: على الساسة العراقيين تقديم حلول مناسبة للأزمة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).