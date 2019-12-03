ترامب يطالب بإغلاق الأنترنت في العراق والسبب..!!

2019/12/03 | 18:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، باغلاق الانترنت في العراق حتى لا تظهر صور شهداء التظاهرات.وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن، ان “العراقيين احتجوا ضد سياسيهم الا انهم قتلوا منهم الكثير”.واضاف: “اغلقوا الانترنت حتى لا يشاهد العالم جرائم القتل”.

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