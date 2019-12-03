2019/12/03 | 18:53 - المصدر: SNG الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلاسخارت: هناك مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 18:53.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت: هناك مجهولين يطلقون النار على المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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