مجلس الوزراء يناقش مهام تسيير أمور الدولة ويصدر قرارات عدة

2019/12/03 | 18:53 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- ناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، مهام تسيير امور الدولة، واصدر قرارات عدة اهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في استيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً وحتى اشعار اخر.وقال اعلام المجلس، في بيان تلقت /SNG/ نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”، مشيراً ...

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