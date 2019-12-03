ما حقيقة دخول قوة أمريكية جديدة من سوريا إلى العراق

2019/12/03 | 18:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العمليات المشتركة حقيقة دخول قوة أمريكية قتالية جديدة من سوريا الى الأراضي العراقية....

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