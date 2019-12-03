الإمارات تشيد

2019/12/03 | 18:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوري بشار الاسد بين جنوده

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