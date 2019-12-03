2019/12/03 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بلاسخارت: المرجع الديني السيد السيستاني قال إن الساسة في العراق غير جادين في الإصلاح

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