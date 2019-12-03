2019/12/03 | 19:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

طالب مواطنيين بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان والنقابات المهنية بتشكيل لجان تتولى مراقبة عمل المحافظ بعد حل مجلس المحافظة.

وقال أحد رجال الأعمال

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