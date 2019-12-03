ديالى: الامطار وفرت “رية كاملة” لأكثر من نصف مليون دونم

2019/12/03 | 19:01 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بان الامطار وفرت ما أسمتها “رية كاملة” لأكثر من نصف مليون دونم داخل المحافظة.

وقال

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