سولشكاير: لا اخشى الإقالة

2019/12/03 | 19:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على عدم خوفه من الإقالة، وذلك قبل عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مانشستر غدًا الأربعاء رفقة توتنهام، لمواجهة الشياطين الحمر في الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي.

وأقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد منذ قرابة العام، وخلفه سولسكاير، ويعود البرتغالي إلى ملعب الأولد ترافورد غدًا، بعد بدايته القوية مع توتنهام، والتي شهدت فوزه بأول 3 مباريات، بعد توليه المهمة الفنية للسبيرز خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال، ماوريسيو بوكيتينو.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد مانشستر في المركز التاسع، وبفارق 6 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط.

وشهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم إقالة 3 مدرب وهم: ماوريسيو بوكيتينو وأوناي إيمري وكيكي سانشيز فلوريس، إلا أن سولسكاير لا يخشى من التعرض لذلك المصير، على الرغم من عدم تحقيقه لأي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها في جميع المسابقات.

وقال سولسكاير حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا، الأمر لا يقلقني، أركز فقط في عملي، وتقديم أفضل ما لدي، أتطلع للمباراة المقبلة، وأنظر للتخطيط للمدى البعيد مع الإدارة".

وأضاف: "أنا في حالة جيدة، ولا أعاني من أي مشاكل، في هذا الوقت من العام، ليس من اللطيف أن تجد زملاء لك يخسرون وظائفهم في مساحة صغيرة للغاية من الوقت".

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