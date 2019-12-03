الحويت : الحشد الشبكي شكل خلية أمنية في سهل نينوى.. لهذا الهدف

2019/12/03 | 19:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد المتحدث باسم #العشائر_العربية في المناطق #المتنازع_عليها #مزاحم_الحويت، اليوم الثلاثاء، أن اللواء 30 والمعروف باسم الحشد الشبكي شكل خلية أمنية جديدة في محافظة نينوى.الحويت قال […]

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