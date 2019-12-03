2019/12/03 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخراب كله في الالتفاف على الدستور لا في نصوصه – علي الشكري مذ بدأ الإعداد للدستور غير المؤقت الأول في العهد الجمهوري ، والهجمات تتوالى تترا على صانعيه ، بل راحت الأقلام المأجورة تحمّل المرجعية الدينية العليا مسؤولية ما جاء فيه من نصوص ، وما قام عليه من مباديء ، وما تضمن من عبارات كان […]

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