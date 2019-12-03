2019/12/03 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقمة الإستكبار ونعمة الإستقرار – فؤاد مطر لأن ظاهرة الإستكبار أخذت الحيز الأكبر من تفكير بعض أُولي الأمر في لبنان، فإن نعمة الإستقرار تتراجع يوماً بعد يوم عن هذا الوطن المبتلى بحالات حزبية وحركية وتيارية تمعن إنتهاكاً للحيوية التي طالما كانت إحدى صفات شعبه.الظاهرة المشار إليها ليست حديثة التوطين في بعض مناحي المجتمع السياسي.[…]

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