2019/12/03 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهافت تصريحات ومواقف المسؤولين عن أمن الوطن والمواطن – علي كاظم الرفيعي لا يستغرب المواطن في العراق من عدم دقة التصريحات التي يدلي بها الناطقون باسماء الجهات الرسمية المسؤولة عن امن الدولة القيادة العامة للقوات المسلحة ، وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية المتعلقة بالمظاهرات وسقوط المئات من الشهداء اكثر من 400 اربعمائة واكثر من 15 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهافت تصريحات ومواقف المسؤولين عن أمن الوطن والمواطن – علي كاظم الرفيعي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهافت تصريحات ومواقف المسؤولين عن أمن الوطن والمواطن – علي كاظم الرفيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).