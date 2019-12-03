نقابة الصحفيين بالانبار تنفي اعتقال التدريسي في كلية الاعلام حافظ الهيتي

2019/12/03 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق نفى الدكتور أحمد راشد رئيس فرع نقابة الصحفيين في الأنبار ،اليوم الثلاثاء، الاخبار التي تحدثت عن اعتقال أ.د حافظ ياسين الهيتي احد الأساتذة التدريسين في جامعة الانبار كلية الآداب قسم الإعلام.وقال راشد في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “تلك الاخبار تهدف لارباك الوضع العام في الأنبار من خلال […]

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