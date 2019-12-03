البان وعصائر ومنظفات.. “الانتاج المحلي” يدخل البيوت العراقية من جديد بعد غياب طويل: شاهد الصور

2019/12/03 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عاد المنتوج الوطني من الصناعات العراقية، الى الاسواق العراقية بقوة بعد غيابها لسنوات طويلة جراء الظروف السياسية والامنية التي مر بها العراق.وشهدت البضاعة العراقية ترحيباً كبيراً من المواطنين، في وقت تكدست فيه البضائع الاجنبية وخصوصاً الايرانية منها دعما للمتظاهرين في المحافظات الوسطى والجنوبية.كما طالب مواطنون، باعادة الرز والحليب والسكر […]

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