2019/12/03 | 19:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت: المرجع السيستاني اعرب عن قلقه من عدم جدية القادة السياسيين بتنفيذ اصلاحات حقيقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/03 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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