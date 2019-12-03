عبدالحميد برتو - إنشودة للإنعتاق .. تغريدة لأفق مفتوح 5 من 10

2019/12/03 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالحميد_برتو عواطف وأحزان عائليةتشغل قيم العائلة، نبضها، مسيرتها وآلامها مكانة كبيرة في الرواية.تستحقها بجدارة.وهي توشح الرواية من الخطوة أو الصفحة الأولى الى نهايتها.كانت العائلة هاجساً رئيسياً فيها، بعواطفها وفواجعها، وتطوراتها المحسوبة وغير المحسوبة، المتوقعة وغير المتوقعة، المفرحة والمثيرة للغثيان.إن العائلة قيمة كلية وفق كل المعايير المعترف بها.ويُلاحظ المتابع لمسيرة دول العالم الأكثر تطوراً،......

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