قيادي بتيار الحكمة يعلن اغلاق ’’باب الفتنة’’ في النجف

2019/12/03 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، أحمد جمال، اليوم الثلاثاء، إن الهدوء عاد لمدنية النجف بفضل العشائر التي أغلقت الباب على الفتنة.

وذكر أحمد جمال، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "الهدوء يعود الى النجف الأشرف بفضل الله ودخول العشائر العراقية الأصيلة التي اغلقت الباب على الفتنة، واعلنت التزامها بتوصيات المرجعية العليا بالمحافظة على التظاهرات السلمية وطرد المخربين".

وعم هدوء حذر، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2019)، في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، في محافظة النجف، وسط انسحاب المتظاهرين، الذي قابله انسحاب "مشروط" لحماية المرقد، بعد قرابة أسبوع من محاولات استهدافه.

وقال مصدر أمني في النجف لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين يتواجدون الآن على بعد أكثر من 200 متر عن مرقد الحكيم، وتحديداً في الساحة التي تقع أسفل مجسر ثورة العشرين وسط مدينة النجف".

ولفت إلى أن "هدوءاً تاماً وغياباً للمظاهر المسلحة يعم محيط المرقد، تزامن مع ابتعاد للمتظاهرين عن محيطه".

وأشار الى أن "محيط المرقد لم يشهد، منذ ليلة أمس الإثنين، اي اشتباكات أو إطلاق للنار"، منبهاً إلى أن "الهدوء جاء بعد تدخل شيوخ العشائر وسحب المتظاهرين من محيط المرقد مع إجبار حماية المرقد على الانسحاب لداخله وعدم الظهور باي شكل مسلح".

ومنذ الخميس الماضي، حاول عدد من المتظاهرين، احراق مرقد محمد باقر الحكيم، إلا أن حماية المرقد، وعدد من المسلحين المجهولين، فتحوا النار على المتظاهرين بحسبهم، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير، ولم تنته محاولات استهداف مرقد الحكيم حتى ليلة البارحة.

وناشد عدد من الشخصيات والمسؤولين، من بينهم محافظ النجف، لؤي الياسري، الحكومة ورئاسة الجمهورية، وشيوخ العشائر للتدخل، وإنقاذ المحافظة من "انفلات أمني".

بغداد اليوم-بغداد

شددت المندوبة الامريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، الثلاثاء (3 كانون الأول 2019) على اهمية أن يتمتع العراقيون بحرية التعبير ويتوقف استخدام القوة الفتاكة ضدهم.

وقالت كرافت، في كلمتها امام مجلس الامن الدولي، إن "هناك تك

بغداد اليوم- بغداد

قالت ممثلة واشنطن في مجلس الامن الدولي كيلي كرافت، الثلاثاء، ان العراقيين بمختلف دياناتهم خرجوا للتظاهر ودعوا لايجاد وطن خال من الفساد.

وأضافj كرافت خلال جلسة مجلس الامن الخاصة بالعراق، ان "العالم في الوقت الأخير شهد كيف

بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في تيار الحكمة محمد الحسيني، الثلاثاء 03 كانون الأول 2019، من ’’هتك حرمة’’ مرقد محمد باقر الحكيم في محافظة النجف، مؤكدا ان ذلك سوف يكرر سيناريو تفجير الامامين العسكريين عام 2006.

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