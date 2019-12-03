كوردستان تفتتح قسما للغة الصينية في جامعة صلاح الدين

2019/12/03 | 19:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- افتتحت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، قسما للغة الصينية في جامعة صلاح الدين بمحافظة اربيل .

وقام وززير التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم ارام محمد قادر بافتتاح قسم للغة الصينية في جامعة صلاح الدين.

واعتبر محمد قادر في تصريح للصحفيين افتتاح هذا القسم خطوة لتعريف الطلبة على ثقافة وتاريخ الصين.

ولفت الى انه القسم الوحيد للغة الصينية على صعيد اقليم كوردستان والعراق.

وحضر الافتتاح القنصل الصيني في اقليم كوردستان وعدد من الشخصيات الاكاديمية والسياسية في الاقليم.

وفي لقاء سابق بين رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني و القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية لدى الإقليم ني روشي أكد القنصل الصيني، أن جامعة بكين ستفتتح قسماً للغة الكوردية، على أن يتم افتتاح قسم للغة الصينية في جامعة صلاح الدين.

ويتوقع مراقبون ان يسهم افتتاح هذا القسم في تقوية العلاقات بين اقليم كوردستان والصين، و زيادة التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الاساتذة والطلبة والبحوث العلمية بين الجانبين.

سوار احمد

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